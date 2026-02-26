Valilikler duyurdu! Çok sayıda il ve ilçede eğitime kar engeli

Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.

ERZURUM

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Baruş, şunları kaydetti:

"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle, cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

MALATYA

Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."