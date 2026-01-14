İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Valilikler peş peşe açıkladı! Eğitime kar ve buzlanma engeli

Ülke genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 18:41
Etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası bazı valilikler yarın okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı. İşte yarın eğitime ara verilen il ve ilçeler...

TUNCELİ

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen gün kapsamında anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

SİNOP

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.

ORDU

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar ile İkizce ilçelerinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, Korgan ve Kumru ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tamamında eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

