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Valilikler peş peşe duyurdu: Eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Ardahan'da kent genelinde; Artvin, Van ve Ağrı'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

6 Şubat 2024 Salı 23:39 - Güncelleme:
Valilikler peş peşe duyurdu: Eğitime kar engeli
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Yurt genelinde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan'da okullar çarşamba günü için tatil edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

ARTVİN

Kar yağışının etkili olduğu bir diğer il Artvin'den de tatil haberi geldi.

Kentin Ardanuç ve Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de yarın için okullar tatil edildi.

VAN

Van'da da yoğun kar yağışı var.

Kentin Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlananma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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