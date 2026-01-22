Valiliklerden kar ve buzlanma tedbiri: Özel eğitim ve kurslara 1 gün ara

Meteorolojik verilere göre bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı açıklandı. Olası ulaşım aksaklıklarının önüne geçmek amacıyla valilikler harekete geçti.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizde 23 Ocak Cuma günü beklenen kar yağışı, buzlanma tehlikesi ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



KİLİS

Kilis'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslarda ve özel eğitim merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak Cuma günü bir gün ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilirken bazı kamu personellerinin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca etkisini sürdürdü. Şehri etkisi altına alan yağışın ardından Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.