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Valilikten çağrı yapıldı: İBB Meclisi çarşamba günü toplanıyor

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı için 26 Mart Çarşamba günü İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinde seçim yapılacağını açıkladı.

AA23 Mart 2025 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Valilikten çağrı yapıldı: İBB Meclisi çarşamba günü toplanıyor
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

İBB MECLİSİ 26 MART'TA TOPLANACAK

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.

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