Valilikten Dicle Nehri için uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, ilde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Dicle Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından, nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."