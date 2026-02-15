İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Valilikten Dicle Nehri için uyarı

Diyarbakır Valiliği, Dicle Barajı'ndan yapılacak kontrollü su tahliyesiyle Dicle Nehri'nin su seviyesinde meydana gelecek artıştan dolayı vatandaşları uyardı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Valilikten Dicle Nehri için uyarı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, ilde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Dicle Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından, nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

  • Dicle Barajı
  • Su Tahliyesi
  • Su Seviyesi Artışı

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.