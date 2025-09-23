İSTANBUL °C / °C
  Valilikten eğitime büyük katkı: Ödevevi sayısı artıyor
Güncel

Valilikten eğitime büyük katkı: Ödevevi sayısı artıyor

İstanbul Valiliği, dezavantajlı mahallelerdeki öğrenciler için başlatılan “ödevevi” projesinin büyüdüğünü duyurdu. Öğrencilere güvenli çalışma ortamı sunan merkezlerin sayısı 220 oldu.

23 Eylül 2025 Salı 09:48
Valilikten eğitime büyük katkı: Ödevevi sayısı artıyor
İstanbul Valiliği, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin ders çalışma imkanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "ödevevi" sayısının 220'ye ulaştığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin rahat bir ders ortamına kavuşmaları, motivasyonlarının artırılması, bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi ve eğitim imkanlarını geliştirmesi hedefleriyle yola çıkılan projeyle il genelinde 220 "ödevevine" ulaşıldığı bildirildi.

"İstanbul Valiliği Ödevevi" ile her yıl yaklaşık 25 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, 2025 genelgesine göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre edilen projenin valilik, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği modeliyle sürdürülebilir sosyal kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.

Projenin dezavantajlı bölgelerde başarı oranlarını önemli oranda artırdığı vurgulanan açıklamada, ödevevlerinde öğrencilerin bilgisayar, yazıcı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkanlardan yararlandığı ayrıca rehberlik hizmetleri, yetenek atölyeleri ve kültürel etkinliklerin de buralarda sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin ödevevlerinden hafta içi 15.00-21.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında faydalanabildiği belirtildi.

