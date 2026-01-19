İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Valilik'ten İstanbul'a ''buzlanma ve don'' uyarısı: Gece saatlerinde kar yağışı bekliyoruz

İstanbul Valiliği, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

19 Ocak 2026 Pazartesi 14:23
Valilik'ten İstanbul'a ''buzlanma ve don'' uyarısı: Gece saatlerinde kar yağışı bekliyoruz
ABONE OL

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yarına ilişkin meteorolojik tahmine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

