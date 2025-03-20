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Valilikten ''Kimsesiz vatandaşlarımızı bize bildirin'' çağrısı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların sokakta kalmaması için harekete geçtiklerini belirterek, 'Kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşlarımızı bize bildirin, misafir edelim' dedi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Valilikten ''Kimsesiz vatandaşlarımızı bize bildirin'' çağrısı
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Kırıkkale Valiliği, soğuk hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşlar için önemli bir çağrıda bulundu. Valilik tarafından yapılan duyuruda, sokakta kalan bireylerin tespiti ve misafir edilmesi için vatandaşların duyarlı olması istendi.

"Kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızın soğuk kış günlerinde korunması için harekete geçtik" ifadelerine yer verilen açıklamada, sokakta kalan vatandaşların ilgili birimlere bildirilmesi çağrısı yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin konaklama ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Valilik, duyarlılık gösteren vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Vali Mehmet Makas, yayımladığı duyuruda, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket edildiği belirtilerek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar, sokakta kalan bireyleri ilgili kuruma bildirmek için Valiliğin 0318 224 25 62 numaralı telefon hattını ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ulaşabilecek.

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