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Güncel

Valilikten 'lisede çiçek hastalığı görüldü' iddiasına yalanlama

Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığının görüldüğü ve okulun tatil edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA3 Haziran 2025 Salı 23:07 - Güncelleme:
Valilikten 'lisede çiçek hastalığı görüldü' iddiasına yalanlama
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi.

Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

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