İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4528
  • EURO
    49,0582
  • ALTIN
    5645.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Valilikten Taksim kararı: Füniküler ve metro seferleri durduruldu
Güncel

Valilikten Taksim kararı: Füniküler ve metro seferleri durduruldu

Metro İstanbul, Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

AA25 Kasım 2025 Salı 00:01 - Güncelleme:
Valilikten Taksim kararı: Füniküler ve metro seferleri durduruldu
ABONE OL

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.