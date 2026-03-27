Valilikten test uçuşu uyarısı

Eskişehir'de bugün askeri havacılık faaliyetleri kapsamında önemli bir test uçuşu programı gündeme geldi. Valilik tarafından yapılan resmi açıklama, kentteki vatandaşları bilgilendirme amacı taşıdı ve uçuş saatleri net bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

UÇUŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Valilik, açıklamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Açıklamada, bugün 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 12:00 ve 17:00 saatleri olacağı aktarıldı.