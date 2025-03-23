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Valilikten ulaşım duyurusu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 26 Mart Çarşamba gününe kadar geçerli olacak yol kapama kararlarını ve alternatif güzergahları duyurdu. Öte yandan Valilik, trafiğin rahatlatılması için alternatif güzergahlar da açıkladı.

AA23 Mart 2025 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Valilikten ulaşım duyurusu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar
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Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."

İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

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