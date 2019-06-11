Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı

Yapılan açıklamada, “Bugün öğleden sonra Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.