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Valinin makam aracının yanında ''drift'' yapan sürücüye ceza

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen valinin makam aracının yanında hem ışık ihlali hem 'drift' yapan sürücüye ceza uygulandı.

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Sivas Valisi Salih Ayhan'ın içerisinde bulunduğu makam aracı, kentin en işlek bölgelerinden Dört İşletme Kavşağı'nda kırmızı ışık yandığı sırada beklemeye başladı. Bu sırada, kavşakta ışık ihlali yapan bir otomobil sürücüsü, daha sonra aracıyla "drift" yaptı.

Valinin koruma ekibindeki polislerin bildirmesi üzerine araç kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

- EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU, ARACI 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polisler, sürücüye tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak araçları kullanmak, kırmızı ışık kurallarına uymamak ve "drift" atmak suçlarından 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

- "DRİFT" KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, bayram tatilini geçirmek üzere Sivas'a geldiği öğrenilen sürücünün yaptığı kural ihlalleri güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen Vali Ayhan'ın makam aracının yanında ışık ihlali yapan otomobilin daha sonra "drift" atarak ilerlemesi görülüyor.

Kaşla göz arasında böyle çaldı

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