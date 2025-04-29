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  • ''Valinin yeğeniyim'' diyerek kaçmıştı: Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı
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''Valinin yeğeniyim'' diyerek kaçmıştı: Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı

Sarıyer'de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye 'Valinin yeğeniyim' diyerek uzaklaşan şahıs yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı.

AA29 Nisan 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
''Valinin yeğeniyim'' diyerek kaçmıştı: Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı
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İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Maslak Ayazağa'da çakar tertibatı kullanan 34 BJK 215 plakalı lüks otomobil sürücüsünün, kendisini kayda alan kişiye "Valinin yeğeniyim" iddiasıyla uzaklaştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan sürücü S.O'ya (22), Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı ışıklı tertibat kullanmak", "standart dışı plaka", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "trafiği tehlikeye düşürmek suretiyle araç kullanmak" suçlarından 146 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 30 gün süreyle ehliyetine el konulan ve aracı trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." açıklamasını yapmıştı.

  • trafik cezası
  • çakarlı araç
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