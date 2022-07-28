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'Vampir kelebek' İstanbul'da! Gürcistan'dan geliyor

Karadeniz sahillerinde yoğun görülen vampir kelebekler bu kez İstanbul'da ortaya çıktı. Bazı ilçelerde bitkilerin, ağaçların üstü vampir kelebek olarak bilinen böceklerle doldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, 'Sarıyer, Şile, Ağva, Çatalca gibi sahile yakın kısımlarda gözüküyor. Önemli bir tarım zararlısı bu böceğin, Gürcistan'dan İstanbul'a kadar ticari yollarla geldiğini düşünmekteyiz' bilgilerini verdi.

TRT Haber28 Temmuz 2022 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
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Ricania simulans, diğer adıyla vampir kelebek...

Görünüşüyle bir kelebeği andırsa da, aslında istilacı bir böcek türü. İstanbul'da sık görülmeye başladı.

Vampir kelebeklere İstanbul'da ilk kez 2010 yılında rastlandı. Özellikle yaz aylarında ergin dönemine ulaştığı bilinen vampir kelebekler, İstanbul'un bazı ilçelerde yeniden görülmeye başlandı.

"GÜRCİSTAN'DAN TİCARİ YOLLARLA GELDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, "Sarıyer, Şile, Ağva, Çatalca gibi sahile yakın kısımlarda gözüküyor. Önemli bir tarım zararlısı bu böceğin, Gürcistan'dan İstanbul'a kadar ticari yollarla geldiğini düşünmekteyiz" bilgilerini verdi.

Kışın yumurtlama döneminde olan böcekler, temmuz ayında büyüyor. Konduğu bitkilere zarar veriyor.

Doç. Dr. Erdem Hızal, "Belirli dönemlerde görülmesinin sebebi biyolojik döngüsünden kaynaklanıyor. Oldukça fazla sayıda bitki türünü seven bir böcek türü. Sokucu, emici ağız tipine sahip. Bitkinin öz suyuyla besleniyor. Bitkinin gelişimini zayıflatıyor" dedi.

PEKİ VAMPİR KELEBEKLERLE NASIL MÜCADELE EDİLMELİ?

Kışın ince dallara yumurtalarını bıraktıklarını söyleyen Doç. Dr. Hızal, şu tavsiyeleri verdi:

"İnce dal budaması yaparlarsa popülasyonu azaltırlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sayfasında tavsiye olunan ilaçlar var. Uzmanlar tarafından temas seyriyle müdahale edilebilir."

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