13 Aralık 2025 Cumartesi
Güncel

Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik iki etabı açılıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Van Çevreyolu açılış Töreni'nde konuştu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 14:19
Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik iki etabı açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevreyolu açılış Töreni'nde konuştu.

Çevre yolunda ilk aşamada İpekyolu'ndaki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkari yolundaki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci etabı ve Van-Özalp yolundaki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş yolundaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü etabı trafiğe açılıyor.

3 kesimden oluşan çevre yolu Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında hizmet verecek.

41 kilometrenin tamamını hizmete sunulduğunda seyahat süresi 75 dakikadan 35 dakikaya inecek.

Zamandan 2,4 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyar lira tasarruf sağlanacak. Karbon emisyonunu ise 15 bin ton azalacak.

  • Ulaştırma Bakanı
  • Van Çevreyolu
  • Uraloğlu
  • açılış Töreni

