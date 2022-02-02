Van Cumhuriyet Başsavcısı AFAD'ı ziyaret etti

İHA 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:45

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş'e iadeyi ziyarette bulundular. Kurum çalışanları ve il müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e faaliyetler ve 24 saat sistemine geçiş ile ilgili bilgiler verildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, AFAD ile Van Adliyesi arasında yürütülen faaliyet ve projeler hakkında da istişarelerde bulundular.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından il müdürüne başarılar dileyen Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez ve Vekili Boyalı kurumdan ayrıldı.