Van Gölü dalgıçlar tarafından temizlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte Doğu Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, gölün derinliklerindeki çöpleri yüzeye çıkardı.

Dernek başkanı Cumali Birol, yaptığı açıklamada, "Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz" projesini çok önemsediklerini bu kapsamda çeşitli çevre etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte 25 öğrencinin çöp toplamaya yardım ettiğini anlatan Birol, "Van Gölü'nün altından çıkardığımız çöpler, farkındalık oluşturmak için önemli. 25 öğrenci ve 9 öğretmenimizle bu etkinliği yaptık. Etkinlikle çocuklarımıza doğaya çöp atmamaları ve doğayı korumaları gerektiğini anlattık." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da Van Gölü'nün dünyada eşi benzeri olmayan bir doğaya sahip olduğunu anlattı.

"1650 rakımda, dağların arasında bir deniz. Çok kıymetli ve çok güzel." diyen Prof. Dr. Sarı, "Ama burayı kötü kullanıyoruz. Elimize ne geçerse göle atıyoruz. Suyun altına indiğimizde de ne kadar çöp varsa orda görüyoruz. Doğada hiçbir şey yok olmaz, sonunda bize geri döner. Bu nedenle bu etkinliğin çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.