Van Gölü derinliklerinde yaz temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Van Gölü'ndeki Akdamar Adası kıyılarında dalgıçlar, dip temizliği yaptı.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen çevre farkındalığı etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Van Dalış Okulu "Van Diving" üyelerinden oluşan dalgıçlar, Van Gölü'nde dip temizliği yaptı. 4 saatlik dalışta, gölden çıkarılan araç lastiği, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar Akdamar'da sergilenerek, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından da görüntülendi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, çevre farkındalığını artırmak ve halkı daha fazla bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.