İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
Güncel

Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmasında 45 ton çöp toplandı.

AA17 Nisan 2022 Pazar 18:28 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 18:28
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün korunması için kapsamlı çevre temizliği çalışması yürütüldü.

İpekyolu sınırları içinde kalan 3 kilometrelik sahil bandında yapılan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da yer aldığı çalışmaya, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yeşilay Derneği üyeleri de gönüllü olarak katıldı.

Sahilde toplanan yaklaşık 45 ton çöp, kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine sevk edildi.

Kaymakam Aydın, göl konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Herkesin Van Gölü'nün korunması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Van Gölü temiz kalsın. İpekyolu Belediyesi ve Van Gölü aktivistlerimizle kendi sorumluluk alanımızda tüm personelimizle birlikte temizlik çalışması yürüttük. Çıkan çöp atıkları oldukça fazla. Lastikler, çocuk bezleri, plastik atıklar çevremize ve Van Gölümüze zarar veriyor. Bu temizliğimizi aktivistlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimizle birlikte yapıyoruz ancak bu yetmez. Aynı zamanda Van Gölü'nün etrafındaki tüm belediyelerin, ilçelerin ve Van Gölü etrafında yaşayan herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Temizlik faaliyetlerine katılan tüm personellerimize, Van Gölü Aktivistleri Derneği'ne, Yeşilay'a, Toplum Gönülleri'ne teşekkür ediyorum. İnşallah Van Gölü'nü temiz tutmaya devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.