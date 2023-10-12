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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
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Van Gölü'nde saat 14.04'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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