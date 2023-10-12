Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde saat 14.04'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Van Gölü -[04.01 km]Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-12
Saat:14:04:04 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:43.501 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fcMtDBjlkH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi