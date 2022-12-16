İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2022 Cuma / 23 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6422
  • EURO
    19,8509
  • ALTIN
    1074.01
  • BIST100
    5207.13
Güncel

Van Gölü'nde çamur ve balçık temizliği!

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 660 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

AA16 Aralık 2022 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Van Gölü'nde çamur ve balçık temizliği!
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda bir yılı aşkındır yürütülen proje kapsamında gölün zemininde 660 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

100 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalarda 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurun çıkarılması hedefleniyor.

Temizlik çalışmalarının tamamlandığı noktalara çok sayıda kuş türünün geldiği görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.