Van Gölü'nde çamur ve balçık temizliği!

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda bir yılı aşkındır yürütülen proje kapsamında gölün zemininde 660 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

100 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalarda 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurun çıkarılması hedefleniyor.

Temizlik çalışmalarının tamamlandığı noktalara çok sayıda kuş türünün geldiği görüldü.