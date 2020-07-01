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Güncel

Van Gölü'nde göçmen faciası... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Soylu Van Gölü'nde göçmen faciası hakkında açıklamalarda bulunuyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:42
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