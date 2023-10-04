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Van Gölü'nde korkutan görüntü! Hortum paniği yaşandı

Van Gölü'nde meydana gelen dev hortum korkuya sebep oldu.an Gölü'nün Tatvan ilçe sahilinde görülen dev hortum yürekleri ağızlara getirdi.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Van Gölü'nde korkutan görüntü! Hortum paniği yaşandı
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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde oluşan dev hortum korkuttu.

Son bir haftadır sağanak yağışların etkisi altında olan Tatvan'da gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar, zaman zaman ise ürküten görüntülere neden oluyor. Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilinde görülen dev hortum yürekleri ağızlara getirdi. İlçe sahilinden başlayıp göl içine doğru devam eden devasa hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Göl içinden gökyüzüne doğru yükselen devasa hortum dakikalarca devam etti. Gölün Ahlat istikametine doğru ilerleyen devasa hortum yavaş yavaş etkisini yitirirken korku dolu anlar yaşattı.

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