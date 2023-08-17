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Van Gölü'nde ölen binlerce martı için belediye harekete geçti

Van'ın Tuşba Belediyesi, Adır Adası civarında yaşanan martı ölümleri sonrası harekete geçerek, telef olan binlerce martıyı kıyıdan temizledi.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Van Gölü'nde ölen binlerce martı için belediye harekete geçti
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Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası ve Adır Mahallesi civarında bulunan doğal yaşam alanlarında binlerce martı telef oldu. Martı ölümleri sonrası çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Tuşba Belediyesi tarafından sahillerde temizlik çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatlarıyla çalışma yapan ekipler, telef olan martıları tek tek sahilden temizledi.

"ÖLÜMLER ARTIŞ GÖSTERİNCE ÇAĞRIDA BULUNDUK"

Van Gölü'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, yiyecek bulamayan martıların genellikle öldüğünü belirtti. Martıların ölmesiyle birlikte sahillerde bir çevre sorununa neden olduğunu ifade eden Çıkla, "Her yıl toplu ölümler oluyor ama bu sene biraz daha farklı. Sıcaklık ve kuraklıktan dolayı ölümler artış gösterince bizler de bir çağrıda bulunduk. Çağrımız üzerine Tuşba Belediyesi ekipleri buraya geldi. Sahilleri martı ölülerinden temizleyen ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

ÖLÜM NEDENLERİ; AÇLIĞA BAĞLI STRES

Öte yandan, toplu ölümlerinin yaşandığı bölgede inceleme yapan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, durumun salgınla ilgisinin olmadığını, martı ölümlerinin açlığa bağlı stres olduğunu açıklamıştı.

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