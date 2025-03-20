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Van Gölü'ndeki su kaybı artırıyor

Van Gölü, son yıllarda yaşanan iklim krizi ve kuraklık nedeniyle ciddi bir su kaybıyla karşı karşıya.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Van Gölü'ndeki su kaybı artırıyor
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3.713 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, hızla çekilen sularıyla tehlike sinyalleri veriyor. Van Gölü Havzası'nda son yıllarda yaşanan şiddetli buharlaşma ve artan kuraklık, yağışların azalması ve yağış şekillerinin değişmesi, gölün su seviyesinin hızla düşmesine neden oluyor. Van Gölü'ndeki su kaybı sadece insanları değil, bölgedeki diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Suların çekilmesiyle kuruyan bölgelerde, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Doğa gözlemcisi Murat Çınardalı, son yıllarda yaptığı incelemelerde Van Gölü'nün ciddi bir şekilde geri çekildiğini belirtti. Çınardalı, "Daha önce su altında olan mikrobiyalitler, bu geri çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Bu alanlar, birçok bakteri ve mikroorganizmayı barındırıyor ve kuşlar için vazgeçilmez bir mekan oluşturuyor. Son birkaç aydır sakarmeke, uzun bacak gibi yeni kuş türlerinin burada yoğunlaştığını gözlemledim. Bu durum, Van Gölü'nde yeni bir görsellik oluşturdu. Her ne kadar gölün çekilmesi üzücü olsa da, bu yeni kuş türlerini görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

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