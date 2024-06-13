Van gölünün gözdeleri İnci Kefalleri, göç yolculuğu başlıyor

Van Gölü'nden üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculukları sırasında verdikleri mücadele, seyri doyumsuz görüntülere sahne oluyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor.

Erciş ilçesindeki Deliçay ve Muradiye ilçesindeki Balık Bendi'ne gelen ziyaretçiler, binlerce balığın suyun akışının tersine yüzerek karşılarına çıkan engelleri zıplayıp aşmaya çalışmalarına tanıklık ediyor.

Bu yıl yağışların artmasıyla daha rahat göç dönemi yaşayan balıklar, av yasağının uygulandığı 3 aylık dönemde güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerle korunuyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri de göl ve çevresindeki akarsularda inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi, her yıl binlerce kişinin tanıklık ettiği göçü su altı kamerasıyla kayıt altına aldı.

Balıkların yumurtalarını bırakmak için verdiği mücadele ve engelleri zıplayarak aşmaya çalışması, su altından görüntülendi.

Çekimlere eşlik eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçüne şahitlik ettiklerini söyledi.

Balıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürüttüklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Deliçay'dayız. Balıkların zorlu mücadelesini izliyoruz. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan balıkların popülasyonunun artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Üreme döneminde koruma çalışmaları üst düzeyde alınıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı da inci kefalinin popülasyonunun artması için çalışma yürütüyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnci kefallerini gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni gayreti göstereceğiz."

- "AV YASAĞININ BAŞLAMASIYLA EKİPLERİMİZ DENETİMLER YAPTI"



Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı da Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı olarak 3 yıldır bölgede görev yaptıklarını söyledi.

Gölde yaşayan inci kefallerinin neslinin korunması için çalışma yürüttüklerini anlatan Cavaklı, "Yavrulama döneminde inci kefallerinin avlanmasının önüne geçmek adına gece gündüz ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Av yasağının başlamasıyla ekiplerimiz denetimler yaptı ve yaklaşık 24 ton ölü, 5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı olanları doğal yaşam alanına saldık, diğer balıkları da Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim ettik. Gelecek nesillere emaneti teslim etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "HERKES, İNCİ KEFALLERİNİN NESLİNİ SÜRDÜRMESİNE KATKI SAĞLIYOR"



Ceylan da Van Gölü'nün güzelliklerini ve inci kefalini dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını vurguladı.

Deliçay'da Kaymakam Karaloğlu'nun da eşlik etmesiyle inci kefallerinin eşsiz yolculuğunu su altından görüntülediklerini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Sayın Kaymakamımız, inci kefalinin mücadelesini gördü ve daha yakından tanıdı. Herkes, inci kefalinin neslini sürdürmesine katkı sağlıyor. Sayın Karaloğlu'nun inci kefalinin korunmasına yönelik verdiği mesajlar çok anlamlı. Balıklar, üremek için inanılmaz bir mücadele veriyor. Dilerim ki daha yüzyıllar boyunca neslini korumaya devam eder. Alınan güvenlik önlemleri bu anlamda çok önemli. İnci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederim."