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Van Gölü'nün zemininden 260 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü'nün zemininden 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

AA5 Haziran 2022 Pazar 14:55 - Güncelleme:
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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla dip temizliğinin yapıldığı Tuşba ilçesindeki İskele Sahili'nde incelemelerde bulundu.

Balcı, çalışmalar hakkında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan bilgi aldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nü korumak, gelecek kuşaklara daha temiz bir şekilde bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Gölün aynı zamanda şehrin ekonomisine, kültürüne ve turizmine de katkı sağladığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van Gölü çok önemli. Asla kirletmeyeceğiz. Temizliği için daha çok çaba sarf edeceğiz. Yaklaşık 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Sayının bir önemi yok. Son gücümüzle temizliğe devam edeceğiz. Memleketi milletiyle, dağıyla, gölüyle, kurtlarıyla, kuşlarıyla, yaylasıyla ırmağıyla birlikte seveceğiz. Memleketimiz güzel bir memleket."

Balcı, çevreye duyarlı bir idareci olduğunu dile getirerek, "Çevrenin kesinlikle korunması gerektiğine inanıyorum. Sadece insana hizmet etmek yetmez. Doğayı da bitkileri de korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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