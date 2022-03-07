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Van, Hakkari ve Bitlis'te 40 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:08
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 22 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis'te de 17 köy ve mezraya ulaşılamıyor.

Hakkari'de ise kar nedeniyle kapanan 15 köy ve mezra yolundan 14'ünü açan karla mücadele ekipleri, kapalı bir mezra yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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