İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6522
  • EURO
    9,348
  • ALTIN
    461.454
  • BIST100
    1420.26
Güncel

Van merkezli 13 ilde operasyon

Van merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Aralık 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:05
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonu içinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488 lira para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine 46 banka hesabını mahkeme kararıyla bloke eden ekipler, 21 Aralık'ta 7 paravan şirketin ve kişilere ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasa dışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu belirlenen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Van merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla, Antalya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, 7'sinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunun para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar, para sayma makinesi ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.