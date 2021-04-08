Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

DHA 08 Nisan 2021 Perşembe 18:00 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:00

Van merkezli Kocaeli ve Hakkari illerinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri içinde faaliyet gösteren ve terör örgütüne yardım yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında, Gürpınar ilçesi kırsalında da operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 6 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.