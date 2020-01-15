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Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA15.01.2020  10:01 - Güncelleme: 15.01.2020  10:01

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenip okuldan ihraç edilen 8 öğrenciye yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin de yakalanma çalışması sürüyor.

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