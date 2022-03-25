Van merkezli terör operasyonu! 15 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesi ve terör faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü.
Terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 'kanuna muhalefet etmek' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik Van merkezli Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.