İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2022 Cuma / 22 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8542
  • EURO
    16,37
  • ALTIN
    932.549
  • BIST100
    2181.6
Güncel

Van merkezli terör operasyonu! 15 tutuklama

Van merkezli 2 ilde, 'kanuna muhalefet' ve 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçlarından haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına altına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

DHA25 Mart 2022 Cuma 17:12 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 17:12
ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesi ve terör faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 'kanuna muhalefet etmek' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik Van merkezli Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.