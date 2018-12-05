Van merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde yapılan bir ihalede, ihalenin usulsüz gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihale dosyasında adı geçen 13 kişiye yönelik Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam etmektedir."