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Van Valiliği duyurdu: 2 gün yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün yasaklandığını duyurdu.

AA20 Ekim 2023 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Van Valiliği duyurdu: 2 gün yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genel asayişin devamının temininin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 21 ve 22 Ekim tarihlerinde 2 gün süreyle düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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