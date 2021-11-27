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Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonu

Van ve Ağrı'da jandarmanın 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

DHA27 Kasım 2021 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:36
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Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van merkez ve Erciş ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 740 gram kubar esrar, 275 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 26 uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ile 7 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A., C.A., Ö.B., İ.S., Ü.D., A.T., N.D., S.E., K.H.K., Ş.B., Y.D., E.K. ile C.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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