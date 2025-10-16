Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama: Asılsız iddialara suç duyurusunda bulunuldu

Van YYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vefatı üzerinden "üniversiteyi ve yöneticileri hedef alan asılsız iddiaların" yer aldığı belirtildi.

Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması için yetkili merciler tarafından yürütülen yasal sürecin yakından takip edildiğinin kaydedildiği açıklamada, Rojin Kabaiş'in vefatına ilişkin soruşturmanın Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü anımsatıldı.

Süreçle ilgili bilgi paylaşımının yalnızca yargı mercilerinin takdirinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Üniversitemiz, hukuki süreç kapsamında yetkili mercilerin talep ettiği bilgi ve belgeleri eksiksiz biçimde paylaşmış, sürecin adil ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için devletimizin ilgili kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halindedir." denildi.

Üniversite yöneticilerinin olayın ilk gününden itibaren gelişmeleri yakından izlediği, öğrencinin ailesiyle irtibat halinde olduğu ve acılarını paylaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz yöneticileri, merhume öğrencimizin ailesine Diyarbakır'da taziye ziyaretinde bulunmuş ayrıca Rojin evladımızın kabrini ziyaret ederek dua etmiştir. Geçtiğimiz ramazan ayında ise öğrencilerimizin katılımıyla anma programı düzenlenmiştir. Merhume öğrencimiz Rojin Kabaiş için adaletin tesis edilmesini samimiyetle talep eden, süreci hukuk ve saygı çerçevesinde takip eden tüm kişi ve toplulukların çabalarını değerli ve anlamlı bulduğumuzu ve desteklediğimizi özellikle belirtmek isteriz ancak son dönemde çoğunluğu sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan, yalan, iftira, hakaret, tehdit ve hedef gösterici nitelikteki paylaşımlar ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Yeni akademik yılın başladığı bu dönemde, bu tür içeriklerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı ve organize bir girişim olarak değerlendirilmektedir."

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLER İVEDİLİKLE BAŞLATILACAKTIR"

Üniversitenin tüm faaliyetlerini yasal mevzuat, etik ilkeler ve yükseköğretim düzenlemeleri çerçevesinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz hakkında çoğunluğu sahte hesaplar üzerinden yürütülen asılsız iddialarda bulunan şahıslar ile bu hesapları yönlendiren veya kullanan kişiler hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca kendi kişisel hırs ve menfaatleri için bu acı olayı kullanarak asılsız iddialarda bulunanlar, yayanlar hakkında yeni suç duyuruları ve gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Kamuoyunun, maksatlı biçimde üretilen asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin güvenliği, huzuru ve refahı için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecek, her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi görme sorumluluğuyla hareket etmeyi sürdürecektir. Merhume öğrencimiz Rojin Kabaiş'i rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin bir an önce tecelli etmesi yönünde devletimizin kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

OLAY

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.