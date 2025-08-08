İSTANBUL 30°C / 22°C
  Van'a 800 yataklı şehir hastanesi: Hizmete gireceği tarih belli oldu
Güncel

Van'a 800 yataklı şehir hastanesi: Hizmete gireceği tarih belli oldu

Yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet vermesi beklenen Van Şehir Hastanesi'nin inşa çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 2028 yılında hizmete açılması beklenen Van Şehir Hastanesi, 800 yatak kapasitesiyle 40 bin metrekarelik alana kurulacak.

8 Ağustos 2025 Cuma 12:19
Van'a 800 yataklı şehir hastanesi: Hizmete gireceği tarih belli oldu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde inşa edilecek 800 yataklı şehir hastanesinin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında inşa edilen yeni hastane binası tamamlandığında, mevcut hastaneyle birlikte bölgenin en büyük sağlık üslerinden biri haline gelecek. Toplam 240 bin metrekarelik alana kurulacak olan dev sağlık kompleksinin temel kazı çalışmaları geçtiğimiz ay başlamıştı.

Hummalı çalışmanın sürdüğü alanda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık incelemelerde bulundu. Yetkililer, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Van'da sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına önem taşıyan proje, tamamlandığında sadece Van'a değil, çevre illere de hizmet verecek bir sağlık merkezi haline gelmiş olacak.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, 240 bin metrekarelik kapalı alana sahip 800 yataklı şehir hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulunduklarını belirtti. İl Müdürü Tosun, "Hayırlı olsun amacıyla bir kurban kesimi yapıldı. İnşaat çalışmaları yaklaşık bir ay önce başladı. İnşaatı 2028 yılda tamamlanması bekleniyor. Van halkına hizmet edecek bir kampüs haline getirmeyi planlıyoruz. İlimizin çeşitli noktalarında hastane ve aile sağlığı merkezi yatırımlarımız devam etmektedir. Önümüzdeki 3 yıl için bu yatırımları tamamlayıp Van'ı tamamen bir sağlık üssü haline getirmeyi kendimize hedef edinmiş bulunmaktayız" dedi.

