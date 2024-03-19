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Vanaları dahi yapılmamış... Mansur Yavaş'ın algı belediyeciliğini fotoğrafla çürüttüler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılışını yapacağı Polatlı İçme Suyu hattının kocaman bir algı olduğu ortaya çıktı. Açılışın büyük bir algı olduğunu söyleyerek yalan ve aldatmaca olduğunu delilleriyle ortaya koyan AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, 'Bu hattın olduğu yere gidip siz de bakabilirsiniz. Buralarda çalışmalar devam ediyor, basınç vanaları ve sanat yapıları henüz yapılmamış. Borular suyun içerisinde ama yapılması gereken basınç vanası hiçbiri yok' dedi.

19 Mart 2024 Salı 16:52 - Güncelleme:
Vanaları dahi yapılmamış... Mansur Yavaş'ın algı belediyeciliğini fotoğrafla çürüttüler
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ABB Başkanı Yavaş, Polatlı'da içme suyu hattı açılışını iftar saatiyle birlikte gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, bu açılışın büyük bir algı olduğunu söyleyerek yalan ve aldatmaca olduğunu delilleriyle ifade etti. Halihazırda sistemin çalışmadığını ve bağlantı boruları ile basınç vanalarının dahi takılmadığını söyledi.

Öte yandan Mansur Yavaş'ın, Polatlı'nın Şentepe bölgesinde bulunan Ankara'dan gelen boru hattının Kargalılı su deposuna kadar olan bölümünü mevcut kullanılan Yüzükbaşı suyunu tersten doldurarak, açılışta vereceği de tespit edildi.

POLATLI'YA SUYU GÖREMEDİK

Teke'nin basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir araya gelmemizin en önemli sebebi, 4 yıldır Polatlı'nın gündemini meşgul eden ve sonuçlanmayan içme suyu meselesidir. Özellikle 2020 yılının 26 Ağustos tarihinde ABB tarafından yapılan 549 Milyon TL'lik ihale belediye ile yapılan su hattımızla Gerede suyunun Polatlı'ya gelmesi tam bir muamma haline gelmiştir.

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