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Van'da 1 terörist teslim oldu

Van'da, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu PKK/KCK terör örgütünün 'Suriye yapılanması' olan PYD/YPG adına faaliyet yürüten terörist teslim oldu.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 09:44 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:44
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 'Suriye yapılanması' içinde olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist ile irtibat kurularak teslim olması sağlandı. İkna edilen terörist, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teslim olurken, Van'a getirildi. Van'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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