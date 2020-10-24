İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
Güncel

Van'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekipleri, Van'ın Tuşba ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında kıyıdaki bir teknede, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 22 göçmen yakalandı.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:27
ABONE OL

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Tuşba ilçesinde operasyon düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki bir teknede, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda tekne sahibi F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.