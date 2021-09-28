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Van'da 40 konteynerin kurulumu tamamlandı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen selde evi yıkılan ve hasar görenler için hazırlanan konteynerlerin kurulumu tamamlandı. Mahalle sakinlerinden Suhyettin Oğur selin ilk gününden bu yana devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti.

AA28 Eylül 2021 Salı 17:13 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 17:13
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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sel bölgesinde evleri zarar gören vatandaşların geçici barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde 40 konteynerin kurulumunu tamamlayan ekipler, elektrik, su, kanalizasyon çalışmalarının ardından aileleri buraya yerleştirecek.

Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, gazetecilere, ilk etapta çadırlarda kalan ailelerin havaların soğumasıyla konteynerlere yerleştirileceklerini söyledi.

Sel nedeniyle köyde birçok evin hasar gördüğünü belirten Korkmaz, "Selin ilk gününden bu yana bakanlarımız ve devletimizin tüm kurumları yanımızda oldu. Esenyamaç bir gün bile yalnız bırakılmadı. Mahalle halkı yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun. Konteynerlerimiz de kuruldu. Kalıcı konutlar yapılana kadar insanlarımız burada kalacak. Devletimize minnettarız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Suhyettin Oğur ise selin ilk gününden bu yana devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti.

Bakanların, valinin, milletvekillerinin ve tüm kurumların yardıma koştuğunu aktaran Oğur, "Önce geçici olarak çadırlar verildi. Şimdi konteynerler geldi. Devletimize teşekkür ederiz. Devlet tüm imkanlarıyla burada." dedi.

Sel sularına kapılan ve komşusunun çabasıyla kurtarılan Kader Yurtseven'in annesi Selime Yurtseven de hiçbir eksiklerinin olmadığını belirterek, "Bize konteynerler gönderildi, çok mutlu olduk. Kimse dışarıda kalmayacak. Bir hayırsever bana ev yapacak. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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