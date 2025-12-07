İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem... AFAD: Olumsuz bir durum yok

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

7 Aralık 2025 Pazar 22:29
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem... AFAD: Olumsuz bir durum yok
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ BALCI: ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından Van Valisi Ozan Balcı, yaptığı açıklamada ilk bulgulara göre şehirde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

