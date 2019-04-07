Van'da 67 düzensiz göçmen yakalandı

Muradiye Alpaslan Jandarma ve Erciş Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, uygulama noktası yakınlarında düzensiz göçmenleri indirip kaçmaya çalışan Ç.E'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca ekiplerden kaçmaya çalışan T.K. yönetimindeki minibüs takip sonucu durduruldu. Araçta Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler Ç.E. ile T.K'ye 9 bin 389 lira ve araçlara 5 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.