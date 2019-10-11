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Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 8 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arazi arama-arama faaliyetinde tespit edilen PKK'lıların kullandığı 5 sığınakta ise el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP), patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.

  • DHA
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Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın Gürpınar ilçesine bağlı Bükeş Mahallesi Övüncük ile Tüzek mezraları kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
 
Açıklamada, 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi: "Van İl J.K.lığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumları ve sınır ötesi operasyonları protesto  etmek maksadıyla, HDP Gürpınar İlçe teşkilatında bulunan bazı şahısların bölgede faaliyetleri olduğu ve muhtemelen Gürpınar kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarıyla irtibat kuracakları duyumuna istinaden, 09 Ekim 2019 günü Van, Gürpınar İlçesi, Bükeç Mahallesi, Övüncük Mezrası kırsalında icra edilen 'Kıran-Şehit GK Şemsettin Avcı' operasyonu kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne ait (6) BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van İli, Gürpınar İlçesi, Tüzek Mahallesi kırsalında, 10 Ekim 2019 günü icra edilen 'Kıran-Şehit GK İkram Sabay'  operasyonu  kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait (2) BTÖ mensubu silahları ile birlikte  etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon bölgelerinde yapılan arazi aramasında tespit edilen 5 sığınak, çok sayıda EYP düzeneği, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

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