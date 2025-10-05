İSTANBUL 23°C / 15°C
Van'da ambulans uçak hasta bebek için havalandı

Van'da tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

5 Ekim 2025 Pazar 18:31
Van'da ambulans uçak hasta bebek için havalandı
İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hastaneden alınan bebek, ambulans helikopterle Muş'a götürüldü.

Bebek, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

