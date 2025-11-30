İSTANBUL 16°C / 9°C
30 Kasım 2025 Pazar
  Van'da araç göle uçtu! İçindeki 3 kişi aranıyor
Güncel

Van'da araç göle uçtu! İçindeki 3 kişi aranıyor

Van'da bir otomobil Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Araçtaki 3 kişi için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

İHA30 Kasım 2025 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Van'da araç göle uçtu! İçindeki 3 kişi aranıyor
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı'na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

