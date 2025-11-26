İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Van'da baba ile oğlu öldürülmüştü... Gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Van'da baba ile oğlu öldürülmüştü... Gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklandı
Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in öldüğü silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan S.K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- OLAY

Van'da 23 Kasım'da Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından 24 Kasım'da adliyeye sevk edilen avukat B.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

